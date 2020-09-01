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Aktüel İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek
Aktüel

İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:33:26 -
İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklığın, Marmara'nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."

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