İstanbul'da sıcak dakikalar!

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İstanbul Kartal'da iki şahsın bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.21 Eylül 2018 Cuma 17:08
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Sarmaşık Sokağı'na motosikletle gelen iki kişi, buradaki Abdullah Ayçiçek'e silahla ateş etti.
Saldırıda Ayçiçek ağır yaralanırken, iki saldırgan olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayçiçek, hastaneye kaldırıldı.
Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı
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