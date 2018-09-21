İstanbul'da sıcak dakikalar!

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Sarmaşık Sokağı'na motosikletle gelen iki kişi, buradaki Abdullah Ayçiçek'e silahla ateş etti.

Saldırıda Ayçiçek ağır yaralanırken, iki saldırgan olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayçiçek, hastaneye kaldırıldı.

Sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı