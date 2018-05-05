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İstanbul'da sıcak dakikalar: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:08
İstanbul'da sıcak dakikalar: 2 yaralı

Ümraniye'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda bir kadın demir sopayla başından yaralanırken bir kişi de karnından silahla yaralandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay; Esenkent Mahallesi Güreş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Silahlı, sopalı kavga sırasında Bektaş Kutbay isimli kişi silahla karnından yaralanırken Gönül Kutbay isimli kadın demir sopa ile başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karnından yaralanan kişi Kutbay arkadaşları tarafından olay yerinden götürülürken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü.

Polis ekipleri olayda kullanılan silahı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:08
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