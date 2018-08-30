0553 313 94 23

İstanbul'da sıcak anlar! Polise saldırdılar

İstanbul'da cezaevinden 2 sene önce firar eden şahsı yakalamak için adrese giren polislere firarinin saldırdı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
İstanbul'da sıcak anlar! Polise saldırdılar

Olay, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 sene önce cezaevinden firar eden E.İ.’nin adresini tespit etti.

Cezaevi firarisini yakalamak için adrese gelen polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Bu sırada firari şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri ile TOMA sevk edildi. Polis toplanan vatandaşları biber gazı sıkarak dağıttı.

Öte yandan firari şüphelinin babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
  1. istanbul
  2. polis
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Ataşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen Başbakanı Dağr'dan BM'nin raporuna ilişkin açıklama
    1. Yemen Başbakanı Dağr'dan BM'nin..
    2. BM: İdlib'de asıl endişemiz siviller
    3. UEFA yılın futbolcusunu belirledi!
    4. İstanbul'da sıcak anlar! Polise..
    5. Kanada tarihinin en büyük orman..
    6. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Mehmet..
    7. BM özel temsilcisinden İdlib..
    8. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    9. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    10. İyi Parti il başkanı konuştu: Doku..
    11. Karabükspor'dan lisans açıklaması
    12. YKS tercih sonuçları Üniversite..
    13. İsrail'den kritik Suriye açıklaması!
    14. ABD Başkanı Trump açıkladı: İyi..
    15. Bademcik iltihabına doğal çözümler
    16. Mide yanmasının nedenleri nelerdir?
    17. 2018 YKS tercih sonuçları saat kaçta..
    18. K vitamini hangi besinlerde bulunur?
    19. Kutsal topraklarda 201 Endonezyalı..
    20. Kilo almak isteyenlere uzmanından..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük hakaret!
    Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük hakaret!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?