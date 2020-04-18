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Aktüel

İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelileri yakalandı

2020-04-18 17:21:59 -
İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, elektronik posta bilgilerini ele geçirdikleri bir kişiyi dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Libyalı S.S.S.A'nın mail hesabını ele geçirerek özel bilgilere ulaşan 2 kişinin, kendisini dolandırmaya çalıştığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Şişli'de verdiği adrese S.S.S.A. ile birlikte giden ekipler, mağdurun istenilen parayı verdiği sırada, Lübnanlı M.O.S.A. ve Libyalı N.I'yı suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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