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İstanbul'da seçim gözaltısı yükseliyor!

23 Haziran İstanbul seçimlerinde, oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 111'den 124'e yükseldi.

23 Haziran 2019 Pazar 17:52
İstanbul'da seçim gözaltısı yükseliyor!

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:52
  1. 23 Haziran İstanbul seçimleri son dakika

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