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Gündem İstanbul'da scooter kullananlara ceza yağdı!
Gündem

İstanbul'da scooter kullananlara ceza yağdı!

İstanbul'da polis ekipleri yaptıkları denetiminde kurallara aykırı şekilde elektrikli scooter kullanana kişilere 144 lira ile 314 lira arasında değişen miktarlarda para cezası yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:50:00 -
İstanbul'da scooter kullananlara ceza yağdı!

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih'te kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi'ndeki denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan kişilere 314 lira, 15 yaşından küçük kullanıcılar ile trafik işaret ve kurallarını ihlal eden sürücülere 144 lira para cezası uygulandı.

Trafik cezası uygulanan kişilerin bazıları uygulamaya itiraz ederken, bazıları ise cezayla birlikte kurallardan haberleri olduklarını ifade etti.
Öte yandan bazı vatandaşlar elektrikli scooterlar nedeniyle kaldırımda yürümenin zorlaştığını, bu nedenle yapılan denetimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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