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Yaşam İstanbul'da şaşırtan manzara! Binlerce arı yüzünden evden çıkamadılar
Yaşam

İstanbul'da şaşırtan manzara! Binlerce arı yüzünden evden çıkamadılar

Yeniakit Publisher
2024-05-23 16:37:00 -
İstanbul'da şaşırtan manzara! Binlerce arı yüzünden evden çıkamadılar

İstanbul Büyükçekmece'de oğul veren binlerce arı binanın çitlerini sardı.

Büyükçekmece'de yeni bir kovan kurmak için mevcut kovanlarından ayrılan binlerce arı, bir binanın önündeki çitlere kondu. Çevredeki vatandaşların tedirgin olmaları üzerine arılar, arıcı Hüsnü Yıldızı tarafından alınarak götürüldü. Hiçbir koruyucu kıyafet kullanmadan arıları kutunun içine doldurarak götüren Hüsnü Yıldız, "Kutuya kraliçe arıyı koyduk, içeriye tamamı girdikten sonra çuvalın ağızını kapatıp bahçemdeki kovana koyacağım. Koloniler kovanlarında yer kalmadığı için sıkışıyor. Bunlar da içgüdüsel olarak insanlar gibi ayrı bir yuva kurmak için kovanlarından dışarı çıkıyorlar" dedi.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde oğul veren arılar, kendi kovanlarını oluşturmak için mevcut kovanlarından ayrılarak bir binanın önündeki çitlere yerleşti. Dışarı çıktıklarında başıboş binlerce arıdan tedirgin olan vatandaşlar, ilk çareyi ateş yakmakta buldu. Yaktıkları kartonun dumanını arılara doğru tutan çevre sakinleri, arıları uzaklaştırmaya çalıştı fakat arılar bu sefer de kaldırıma yerleşti. Haber verilmesi üzerine adrese gelen arıcı Hüsnü Yıldız, kavanoz kapağı yardımıyla kutuya doldurduğu arıları kendi kolonisine katmak üzere evine götürdü.

"Yeni bir yuva kurmak için kovanlarından dışarı çıkıyorlar"

Arıcı Hüsnü Yıldız, "Arı oğul vermiş, buraya konmuş. Bize de bilgi verdiler ve arıları buradan almaya geldik. Götüreceğiz, kovana koyacağız. İçeriye giriyorlar, kutuya kraliçe arıyı koyduk. İçeriye tamamı girdikten sonra çuvalın ağzını kapatıp bahçede kovana koyacağım. Koloniler kovanlarında yer kalmadığı için sıkışıyor. Bunlar da içgüdüsel olarak insanlar gibi yeni ayrı bir yuva kurmak için kovanlarından dışarı çıkıyorlar. Fakat bu şehir merkezlerinde girecek yer bulamadıkları için öncelikle ağaçlara yer yapmaya çalışıyorlar. Daha sonra kovan niteliğinde girecekleri bir yer buldukları zaman oraya giriyorlar. Oğul arı sıkıştırılmadığı sürece zarar vermez ama kovanına koyduktan sonra yuvasını benimserse kovanını savunur" diye konuştu.

"Arıları gördüğümüz için dışarı çıkamadık"

Bina sakini Gülsen Güler, "Saat 12.30 sıralarında geldi bunlar. Çocukları okula gönderecektik, arıları gördüğümüz için dışarı çıkamadık. Birikmeye başladılar, daha sonra biz ateş yakınca yere düşmüşler. Sonrada bu arıcı geldi" dedi.

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