  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul'da şaşırtan görüntü! Etiketler dolara döndü
Ekonomi

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Etiketler dolara döndü

İstanbul'un tekstil merkezi konumunda olan Merter'de bazı firmalar etiketlerini dolara çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:30:00 -
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Etiketler dolara döndü

İstanbul Merter tekstil piyasasında döviz cinsi hammadde alıp Türk lirası (TL) olarak satış yapan bazı esnaflar etiketlerini dolara dönüştürdü. Uzun yıllardır toptan ürünlerde dolar bazlı satışlar iç ve dış piyasaya toptan olarak yapılıyordu. Son dönemde ise dövizdeki dalgalanma sonucu iç piyasaya da dövizle satışlar yapılmaya başladı.

Esnaf Abuzer Güzel, "Merter'de tekstil esnafı çok uzun yıllardır dolar endeksli satış yapıyordu. Bu bölgelerde ihracat da yapılıyor. Dövizdeki dalgalanma yüksek olduğunda dolar ile alıp TL ile satış yaptığımızda aldığımız malı tekrar yerine koyamıyoruz" dedi.

Dolar etiketlerine ilişkin konuşan bir başka esnaf, "Hammadde dolar bazlı ithal edildiği için bazı dükkanlarda dolar etiketi koyuldu. İthal edilen hammadde dolar olarak alındığında üretilen ürünü burada dolara endekslememiz gerekiyor. TL olarak sattığımızda dövizde dalgalanma olduğunda sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

olurmu öyle hainler

dışgüçlerin oyunu bu, yüzde 5000 büyüdük faiz neden enflasyon sonuç kur nereye giderse gitsin dolarlamı maaş alıyoruz. benden başka bu ülkede ekonomiden anlayan yok diyen başkanımızdan dahamı iyi biliyorsunuz.ithal etmeyeceksin, bi kaç arkadaş bi araya gelin fabrika açın, hem vergiyi sokayım hem elektriki gaz benzin masraflarını sokayım size diyor.
  • Yanıtla

Her gün fiyat dolara bağlı değişiyor millet ne yapsın

Ülkeyi yöneten siyaset erbabı dolar artınca her şeyin artacağını bilmiyor mu...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı. ..
Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü!
Gündem

Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski yöneticisi Garibe Gezer, Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.
ABD'de endişelendiren sayı!
Dünya

ABD'de endişelendiren sayı!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1420 artışla 794 bin 648'e yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay