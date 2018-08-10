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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içki satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:40
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Esenyurt'ta olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Bir eve düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

761 ŞİŞE SAHTE İÇKİ

Evde yapılan aramalarda 761 şişe sahte içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin adet boş içki şişesi, 2 bin içki şişesi kapağı, 1 adet kapak basma makinesi, 2 adet kapak ısıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile içki imalatında kullanılan hortum, huni kazan ve varil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde değiştirilmiş gıda ve ilaç yapma" suçundan işlem başlatıldı. 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:40
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