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Aktüel

İstanbul'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

2020-04-29 15:54:10 -
İstanbul'da sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yol verme nedeniyle tartıştığı sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli iki doktoru taşıyan aracın sürücüsü ile İ.K. arasında, Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokağı’nda yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, İ.K'nin kendilerine saldırdığı ve araçlarına zarar verdiğini belirten sağlık çalışanları polise başvurdu.

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak İ.K'den şikayetçi olması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Söz konusu karar üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.


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