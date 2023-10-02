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Yerel İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
Yerel

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2023-10-02 07:27:00 -

İstanbul’da sağanak yağış Avrupa Yakası’nda etkili oluyor.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başladı. Bölgesel olarak yağan yağışlar yer yer şiddetini arttırırken, otoyollarda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa süreli yağmur geçişlerinin olduğu Avrupa Yakası’nda, yağmurun ilerleyen saatlerde de süreceği tahmin ediliyor.

E-5 Karayolu'nda su kanalları doldu taştı.

Şiddetli yağmur geçişlerinin yaşandığı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde ise sürücüler yağan yağmurdan önlerini göremez oldu.

Kısa sürede biriken sular, E-5 Karayolu'nda su kanallarından akarken adeta bir dereyi anımsattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan sağanak yağmur Taksim ve çevresinde de etkili oldu.

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