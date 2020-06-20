  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:23:10 -
İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı. LGS kısıtlamasının bittiği saatlerde Beşiktaş’ta etkili olan yağış kameralara yansıdı.



İstanbul’da dün de etkili olan yağış bugün LGS kısıtlamasının kalktığı saatlerde yeniden başladı. Ortaköy’de etkili olan yağış kameralara yansıdı. Bir anda bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmur geçene kadar köprü altlarında bekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı