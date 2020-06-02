  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:27:56 -
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı noktalarında zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağışın aniden etkili olduğu yerlerde zor anlar yaşayan vatandaşlar çatıların altlarına ve çevredeki iş yerlerine sığındı.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü yerlerde trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Arnavutköy’de öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren ani yağmur, su baskınlarına neden oldu.

Anadolu Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana gelen su baskını sonrası pazarcılar tezgahların üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

Yağış nedeniyle Sultangazi'deki bazı yerlerden itfaiye ekiplerine su baskını ihbarlarında bulunulduğu öğrenildi.

Beykoz ve Ümraniye'de de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı