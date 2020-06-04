İstanbul’da sabaha karşı kanlı infaz! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul’da sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında bir kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için de çalışma başlatıldı.
İstanbul Kâğıthane’de sabaha karşı meydana gelen silahlı kavgada kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında bir kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Boynundan aldığı kurşunlar ile ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.
Otomobilinden inince kurşunların hedefi oldu
Olay sabah saat 04.00’da Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi Ortabayır Meydan'da geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SKD plakalı otomobilden inen şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan kurşun alan kişi yere yığıldı.
Vatandaşlar ekiplere haber verdi
Bu sırada kişinin indiği otomobilde ve çevrede bulunan araçlarda kurşun izlerine rastlandı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan yaralanan kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.