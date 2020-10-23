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Aktüel İstanbul'da rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:21:59 -
İstanbul'da rüşvet talep ettiği iddiasıyla mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı.

Tuzla'da madeni yağ firması bulunan M.G.(29) temmuz ayında şirket hattını maliye müfettişi olduğunu söyleyen bir kişinin arayarak 2016-2018 yılları arasında mali kayıtların ve tüm defterlerin inceleneceğini söylediği, kendisinin 10 Eylül'de defterleri teslim ettiğini ve kendisinden ceza yememesi için 600 bin lira rüşvet talep edildiğini polis ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak müştekiye teslim etti.

Müştekiyi 19 Ekim'de arayan vergi müfettişi G. G. paranın Beylikdüzü'nde ofisi bulunan mali müşavir A.B'ye teslim edilmesini istedi.

Müştekinin parayı teslim etmesi üzerine ofise baskın düzenleyen ekipler, mali müşaviri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Müfettiş G. G. ise Vergi Denetim Kurumu'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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