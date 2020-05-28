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Aktüel

İstanbul'da ruhsatsız silah satan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:45:41 -
İstanbul'da ruhsatsız silah satan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ruhsatsız silah ve mermi sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçileri, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde araç içinde şüpheli gördükleri şahısları arayınca silah ve mermi ele geçirdi.

Levent A, Murat B, Hamide T. ve Serkan K'nin üst aramasını yapan görevliler, Levent A'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 16 mermi buldu. Araçta ise poşet içerisinde 59 bin 420 lira ele geçirildi.

GBT sorgusunda, Hamide T. ve Serkan K'nin, daha önce aynı sokakta ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucuyla yakalandığı, işlemlerinin ardından serbest kaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde de 3 tüfek, 2 tabanca, 6 yedek şarjör, 137 mermi, 2 dürbün, 2 telsiz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Serkan K. ve Levent A. tutuklanırken, Hamide T. ve Murat B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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