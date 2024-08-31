İstanbul'da rezalet üstüne rezalet! Bu nasıl iş böyle Ekrem Bey?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'un yerel yönetimini sert bir dille eleştirdi. Altınok, İstanbul'un giderek mega bir köye dönüştüğünü, altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülemediğini belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisini kişisel polemiklere harcadığını vurgulayan Altınok, İstanbul'un daha fazla başıboşluk kaldıramayacağını ifade etti. Melih Altınok, İstanbulluların bu durumdan rahatsız olduğunu belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul dev bir şehir. Diğer hizmetleri bir kenara koyun, milyonlarca insanın çöpünün alınması, musluğuna su götürülmesi, ulaşımının sağlanması bile başlıbaşına bir iş.

Dolayısıyla bu göreve talip olup kazanan yerel yöneticilerin işlerine dört elle sarılmaları, tüm mesailerini İstanbul'a ayırmaları şart.

Gelin görün ki, "Kimilerine yakışmaz ama tatil bana çok yakışıyor" diyen bir belediye başkanımız var. Kendisine İstanbul'da denk gelmek zor.

Sık sık uçak dolusu yandaş gazeteciyle birlikte Avrupa kentlerini ziyaret ediyor. Boş zamanlarında ise yerel yöneticiliği kendine layık görmediği için Cumhurbaşkanı'yla polemiğe giriyor. Enerjisini, belediyenin kaynaklarını parti içi iktidar mücadelesine harcıyor.

Sonuçta da İstanbul günden güne mega bir köye dönüyor. İki saat yağmur yağınca şehir felç oluyor. Dün de akıl almaz bir metrobüs kazası yaşandı. 1 vatandaş öldü, 2'si ağır 53 yaralımız var.

Hadi ilk dönem geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla bir şekilde idare ettik. Ancak hazıra dağ dayanmaz. İstanbul bu başıboşluğu bir 5 yıl daha nasıl kaldıracak merak diyorum."