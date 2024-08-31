  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İstanbul'da rezalet üstüne rezalet! Bu nasıl iş böyle Ekrem Bey?
Medya

İstanbul'da rezalet üstüne rezalet! Bu nasıl iş böyle Ekrem Bey?

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:35:00 - 2024-08-31 13:28:10
İstanbul'da rezalet üstüne rezalet! Bu nasıl iş böyle Ekrem Bey?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'un yerel yönetimini sert bir dille eleştirdi. Altınok, İstanbul'un giderek mega bir köye dönüştüğünü, altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülemediğini belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisini kişisel polemiklere harcadığını vurgulayan Altınok, İstanbul'un daha fazla başıboşluk kaldıramayacağını ifade etti. Melih Altınok, İstanbulluların bu durumdan rahatsız olduğunu belirttiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'un yerel yönetimini sert bir dille eleştirdi. Altınok, İstanbul'un giderek mega bir köye dönüştüğünü, altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülemediğini belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisini kişisel polemiklere harcadığını vurgulayan Altınok, İstanbul'un daha fazla başıboşluk kaldıramayacağını ifade etti. Melih Altınok, İstanbulluların bu durumdan rahatsız olduğunu belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul dev bir şehir. Diğer hizmetleri bir kenara koyun, milyonlarca insanın çöpünün alınması, musluğuna su götürülmesi, ulaşımının sağlanması bile başlıbaşına bir iş.

Dolayısıyla bu göreve talip olup kazanan yerel yöneticilerin işlerine dört elle sarılmaları, tüm mesailerini İstanbul'a ayırmaları şart.

Gelin görün ki, "Kimilerine yakışmaz ama tatil bana çok yakışıyor" diyen bir belediye başkanımız var. Kendisine İstanbul'da denk gelmek zor.

Sık sık uçak dolusu yandaş gazeteciyle birlikte Avrupa kentlerini ziyaret ediyor. Boş zamanlarında ise yerel yöneticiliği kendine layık görmediği için Cumhurbaşkanı'yla polemiğe giriyor. Enerjisini, belediyenin kaynaklarını parti içi iktidar mücadelesine harcıyor.

Sonuçta da İstanbul günden güne mega bir köye dönüyor. İki saat yağmur yağınca şehir felç oluyor. Dün de akıl almaz bir metrobüs kazası yaşandı. 1 vatandaş öldü, 2'si ağır 53 yaralımız var.

Hadi ilk dönem geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla bir şekilde idare ettik. Ancak hazıra dağ dayanmaz. İstanbul bu başıboşluğu bir 5 yıl daha nasıl kaldıracak merak diyorum."

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu
Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Gündem

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Yıkmak için ne bekliyorsun Ekrem?
Yıkmak için ne bekliyorsun Ekrem?

Gündem

Yıkmak için ne bekliyorsun Ekrem?

Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın
Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın

Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın

Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...
Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...

Gündem

Ekrem'in yol çalışması felakete sebep olmuştu! Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi...

Ekrem şimdi buna ne diyecek? Metrobüsü faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı
Ekrem şimdi buna ne diyecek? Metrobüsü faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Ekrem şimdi buna ne diyecek? Metrobüsü faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı
Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı

Gündem

Ekrem İmamoğlu yine Ali Erbaş’ı hedef aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23