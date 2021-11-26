İstanbul’da rezalet görüntü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövdü. Saldırgan, daha sonra da cebinden çıkardığı makasla kadının saçlarını kesti.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Olay geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.’ye sokak ortasında saldırdı. Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis , Serdar F.’yi polis merkezine götürdü.