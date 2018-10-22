İstanbul'da raylı sistem 170 km'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü ve 284,7 kilometre uzunluğundaki projelerin bitirilmesiyle raylı sistemin uzunluğu 2022'de 455,7 kilometreye çıkacak.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki mevcut raylı sistem hatlarının uzunluğu düne kadar 160,5 kilometreydi ve bu hatlarda 162 istasyonda yolculara hizmet veriliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının 9,5 kilometreyi bulan ikinci etabının hizmete alınmasıyla raylı sistem uzunluğu 170 kilometreye ulaşırken, istasyon sayısı ise 169 oldu.