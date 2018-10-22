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İstanbul'da raylı sistem 170 km'ye ulaştı

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe kısmının hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunun 170 kilometreye ulaştığı bildirildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:39
İstanbul'da raylı sistem 170 km'ye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü ve 284,7 kilometre uzunluğundaki projelerin bitirilmesiyle raylı sistemin uzunluğu 2022'de 455,7 kilometreye çıkacak.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki mevcut raylı sistem hatlarının uzunluğu düne kadar 160,5 kilometreydi ve bu hatlarda 162 istasyonda yolculara hizmet veriliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının 9,5 kilometreyi bulan ikinci etabının hizmete alınmasıyla raylı sistem uzunluğu 170 kilometreye ulaşırken, istasyon sayısı ise 169 oldu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:39
  1. İstanbul
  2. Raylı sistem ulaşımı
  3. Raylı sistem
  4. raylı sistem uzunluğu

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