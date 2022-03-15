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Ekonomi İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı
Ekonomi

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı

İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu; 330 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 15:15:00 -
İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı

Ramazana az bir süre kala pide fiyatları da belli olmaya başladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıkladı.

330 gram susamlı yumurtalı ve 415 gram pide 7,5 lira olacak.

415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti.

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