İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı
İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu; 330 gram sade pide 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan satılacak.
Ramazana az bir süre kala pide fiyatları da belli olmaya başladı.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıkladı.
330 gram susamlı yumurtalı ve 415 gram pide 7,5 lira olacak.
415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti.