İstanbul'da POS tefecilerine operasyon!

İstanbul’da POS cihazlarını mal ve hizmet verilmeksizin nakit para karşılığında kullanan tefecilere operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan ticari faaliyette kullanılmak üzere alınan POS cihazlarının amacı dışında gerçek bir mal veya hizmet verilmeksizin, vatandaşların kredi kartlarından yüksek komisyon karşılığı para çekimi yapılarak karşılığında nakit para verildiği yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.

POS tefeciliği olarak adlandırılan yöntemle ilgili polis ekipleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada POS tefeciliği yaptıkları belirlenen gruba yönelik operasyon başlatıldı. 39 adresteki kişilere yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.