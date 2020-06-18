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İstanbul’da polisten maske uyarısı

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri park içerisinde devriye atarak denetim yaparken, maske takmayanları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:49:00 -
İstanbul’da polisten maske uyarısı

İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde de yürüyenlerden bazılarının maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden kimi yürüyüş yaparken kimi de çimlere oturup sohbet etti. Parka gelenlerden bazılarının ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan, polis ekipleri park içerisinde devriye atarak denetim yaparken, maske takmayanlara da uyarılarda bulundu.

İstiklal caddesi'nde maskesiz yürüyenler vardı

İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Caddede yürüyüş yapanlardan bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı.

 

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