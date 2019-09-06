0553 313 94 23

İstanbul’da polislerin değnekçi operasyonu

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK’a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 22:43
İstanbul’da polislerin değnekçi operasyonu

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK’a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bakırköy’de gözaltına alınan bir değnekçi, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" diyerek kendisini savundu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK’a ait bazı yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik düzenlediği operasyona ikinci günde de devam etti. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bakırköy’de polis ekipleri tarafından ara sokakta yakalanarak gözaltına alınan bir şahıs kendisini, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" şeklinde savundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.



Öte yandan Beşiktaş bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Polis ekipleri, sürücüleri de uyararak değnekçilik yapan kişi ve kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 22:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran açıklaması
    1. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    2. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    3. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    4. 'Gizemli hastalık'ta yeni ölüm! Sayı..
    5. Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı
    6. Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme..
    7. Soylu açıkladı: İstanbul'dan..
    8. Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya..
    9. Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa..
    10. Kurtköy'de fabrika yangını
    11. Bin 825 uzman erbaş için yemin töreni
    12. Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
    13. Bakan Pekcan İEF’te Çin standının..
    14. İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya..
    15. Yine gezmelerde olan İmamoğlu:..
    16. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    17. İEF 88. kez kapılarını açtı
    18. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    19. Dünya Motokros Şampiyonası
    20. HDP binası önündeki annelerin isyanı..
    21. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    22. Beylikdüzü’nde ilçe başkanları Çardak..
    23. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    24. Kocasını keserle öldüren kadın..
    25. Alanya’da Çek turist denizde boğuldu
    26. İstanbul’da polislerin değnekçi..
    27. Antalyaspor'da Kayserispor maçı..
    28. Manisa'da orman yangını
    29. Milli maç ne zaman? Türkiye Andorra..
    30. Lübnan'daki Filistinli mülteciler..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim