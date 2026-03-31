CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı! Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!" Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar" İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti! Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti Yağan rahmet sonrası Sapanca Gölü'nden güzel haber Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!" Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını uzattı Siyonist uşaklarından çifte standart CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür”
İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi
İstanbul'un Çatalca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi. Silivri'deki bir çiftliğe kadar uzanan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınırken, çiftlikte kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası ve silahlar bulundu.

İstanbul Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 306 kilogram at eti ele geçirildi. Araçta bulunan N.B, İ.A. ve D.S. isimli şahıslar anında gözaltına alındı.

ÇİFTLİKTE KESİM VE SİLAH CEPHANESİ

Operasyonu derinleştiren ekipler, Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenledi. Baskında kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit edildi. Çiftlikte yapılan detaylı aramalarda ise 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olay yerindeki Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin de ifadelerine başvuruldu.

120 AT İNCELEME ALTINDA

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Dondurucu sandığınız kadar masum değil: Bu hata gıdayı zehire dönüştürüyor!
Dondurucu sandığınız kadar masum değil: Bu hata gıdayı zehire dönüştürüyor!

Dondurucu sandığınız kadar masum değil: Bu hata gıdayı zehire dönüştürüyor!

Bağcılar'da Zehirlenme Vakası! 8 Kişi Etkilendi
Bağcılar'da Zehirlenme Vakası! 8 Kişi Etkilendi

Bağcılar'da Zehirlenme Vakası! 8 Kişi Etkilendi

