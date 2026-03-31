İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi

İstanbul Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 306 kilogram at eti ele geçirildi. Araçta bulunan N.B, İ.A. ve D.S. isimli şahıslar anında gözaltına alındı.

ÇİFTLİKTE KESİM VE SİLAH CEPHANESİ

Operasyonu derinleştiren ekipler, Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenledi. Baskında kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit edildi. Çiftlikte yapılan detaylı aramalarda ise 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olay yerindeki Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin de ifadelerine başvuruldu.

120 AT İNCELEME ALTINDA

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.