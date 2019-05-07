İstanbul’da pitbull dehşeti! İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki pitbull köpeğinin saldırması sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta, pitbull cinsi iki köpeğin ısırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1459 Sokak'taki evlerinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Y'yi pitbull cinsi 2 köpek ısırdı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri köpeklere müdahale etti. Durumu öğrenerek olay yerine gelen ailesi, Saadet Y'yi hastaneye götürdü. Vücudunun üç yerinden yara alan Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Saadet Yılmaz'ın ablası Aydan Yılmaz, "Köpeklerin seslerini ve bağrışmaları duydum. Daha sonra dışarı çıktım ve köpeklerin kardeşimin kolunu ısırdığını gördüm. Köpeklerin tasmaları yoktu, başıboş bırakılmışlardı. Köpeklerin sahibi olan kadından şikayetçi olduk." diye konuştu.

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