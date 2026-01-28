  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi! İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde! ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek" Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti
Gündem İstanbul’da perşembe lodos: Hafta sonu Balkan soğukları
Gündem

İstanbul’da perşembe lodos: Hafta sonu Balkan soğukları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da perşembe lodos: Hafta sonu Balkan soğukları

İstanbul’da hava sıcaklıkları kısa sürede düşüyor. AKOM’un uyarısına göre perşembe günü kuvvetli lodos ve sağanak yağmur etkili olacak. Hafta sonu Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası şehirde hissedilecek ve 2 Şubat’ta karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor. Sürücüler ve vatandaşlar ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalı.

Son günlerde lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, rüzgâr yönünün değişmesiyle birlikte hızla düşmesi bekleniyor. Hafta sonunda kuzeyden gelen soğuk hava sistemiyle sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali var. Hava durumu değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, özellikle perşembe gününe dikkat çekti.

Dilek Çalışkan, beklenen hava koşullarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Perşembe günü ülkenin gündemi lodos olacak. Özellikle Ege Bölgesi’nde Bodrum, Kuşadası ve Marmaris’te rüzgârın hızı 80 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda çok şiddetli yağmur var. Deniz kabarabilir. Edirne ve Çanakkale’de de kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.”

‘İSTANBUL İÇİN DE ZORLAYICI BİR GÜN OLACAK'

Perşembe gününün İstanbul için de zorlu geçeceğini vurgulayan Çalışkan, “Lodosun hızı 50-55 kilometreye çıkarken gün boyu yağmur var” dedi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Peki, sıcaklıklar düşecek mi ve İstanbul’a kar geri mi dönüyor? Meteoroloji uzmanı, cuma ve cumartesi günleri özellikle yurdun doğu kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar yağışı görüleceğini söyledi.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Dilek Çalışkan, pazar ve pazartesi günleri için ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası, sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Ancak bu düşüş iki gün sürecek. Bu süreçte Trakya’nın yüksek kesimlerine kar yağabilir. İstanbul özelinde kar ihtimali çok düşük, ancak megakent çok soğuk olacak.”

AKOM’DAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmezken şubat ayının ilk günleri (1-3 Şubat) kuzeyin soğuk havasının bölgemizde etkili olması sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 3-5 °C altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

AKOM’un haftalık tahminine göre, 2 Şubat günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

Yaşam

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar alarmı

Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Eğitim

Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23