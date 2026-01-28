İstanbul’da perşembe lodos: Hafta sonu Balkan soğukları

Son günlerde lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, rüzgâr yönünün değişmesiyle birlikte hızla düşmesi bekleniyor. Hafta sonunda kuzeyden gelen soğuk hava sistemiyle sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Pazar gecesi ve pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali var. Hava durumu değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, özellikle perşembe gününe dikkat çekti.

Dilek Çalışkan, beklenen hava koşullarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Perşembe günü ülkenin gündemi lodos olacak. Özellikle Ege Bölgesi’nde Bodrum, Kuşadası ve Marmaris’te rüzgârın hızı 80 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda çok şiddetli yağmur var. Deniz kabarabilir. Edirne ve Çanakkale’de de kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.”

‘İSTANBUL İÇİN DE ZORLAYICI BİR GÜN OLACAK'

Perşembe gününün İstanbul için de zorlu geçeceğini vurgulayan Çalışkan, “Lodosun hızı 50-55 kilometreye çıkarken gün boyu yağmur var” dedi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Peki, sıcaklıklar düşecek mi ve İstanbul’a kar geri mi dönüyor? Meteoroloji uzmanı, cuma ve cumartesi günleri özellikle yurdun doğu kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar yağışı görüleceğini söyledi.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Dilek Çalışkan, pazar ve pazartesi günleri için ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası, sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Ancak bu düşüş iki gün sürecek. Bu süreçte Trakya’nın yüksek kesimlerine kar yağabilir. İstanbul özelinde kar ihtimali çok düşük, ancak megakent çok soğuk olacak.”

AKOM’DAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmezken şubat ayının ilk günleri (1-3 Şubat) kuzeyin soğuk havasının bölgemizde etkili olması sıcaklıkların mevsim normalleri civarıyla 3-5 °C altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.

AKOM’un haftalık tahminine göre, 2 Şubat günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.