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İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul’da 2019 yılı Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 0,95 oranında arttı.

01 Mart 2019 Cuma 12:35
İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul’da 2019 yılı Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar ise yüzde 0,95 oranında arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat 2019 Fiyat İndeksleri verisini paylaştı. Buna göre İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Şubatayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 15,23, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 19,95 artış gösterdi.



Perakende fiyatlar 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,37, toptan fiyatlar ise yüzde 23,00 arttı.



Sektörler bazda değişim oranları


Şubat 2019’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 3,06, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1,79, Gıda harcamalarında yüzde 1,45, Konut harcamalarında yüzde 0,68, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,34 artış, Giyim harcamalarında yüzde 1,27, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,03 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.



Şubat 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; Madenler grubunda yüzde 3,48, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,62, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,66, Gıda maddeleri grubunda yüzde 1,40, Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,30, Mensucat grubunda yüzde 0,11, artış izlenirken,Kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,04 azalış izlendi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:35
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