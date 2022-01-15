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Gündem İstanbul'da pedofili operasyonunda gelişme!
Gündem

İstanbul'da pedofili operasyonunda gelişme!

İstanbul merkezli 22 ilde sosyal paylaşım uygulamasından çocuklara ait müstehcen görüntüleri satan ve satın alan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 00:45:00 -
İstanbul'da pedofili operasyonunda gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 28’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edilmişti.

Şüphelileri yakalamak için ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

9 şahıs tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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