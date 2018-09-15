THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...

Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi'nde bir otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:38
İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...

 Sarıyer'de otobüs durağına bırakılan şüpheli çantada herhangi bir bulguya rastlanılmadı. 

Alınan bilgiye göre, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi'ndeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alarak uzman ekiplere haber verdi. 

Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanının yerleştirdiği fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı. 

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:38
  1. Sarıyer
  2. bomba paniği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde beslediği kedi, yaşlı adamın hayatını kararttı!
    1. Evde beslediği kedi, yaşlı adamın..
    2. Oje, ruj abdest almaya engel...
    3. İran, Rusya ve Arabistan'ı hedef aldı!
    4. Koltuğu, kanepeyi nasıl almalı?
    5. Marmaris'te orman yangını! Müdahale..
    6. Onlar asla yalnız bırakılmaya gelmez...
    7. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    8. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    9. Şişli'de silahlı soygun! Döviz..
    10. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    11. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    12. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    13. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    14. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    15. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    16. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    17. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    18. İstifa tiyatrosunun etkisi sürüyor!..
    19. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    20. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula