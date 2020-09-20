İstanbul'da panik dolu anlar! Evdeki çamaşır makinesi bomba gibi patladı

İstanbul'da bir evdeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle patladı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen patlama sonrası ise yangın çıktı. Yangın, ihbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.

Çalışan makine bomba gibi patladı

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Gülistan Sokak’ta saat 17.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede bulunan çamaşır makinesi çalıştığı sırada bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle korku ve paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, mahalleliyi panikleten patlama nedeniyle can ve mal kaybının yaşanamadığı bildirildi.