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Yerel İstanbul’da panik anları! Binanın 5. katında çökme meydana geldi
Yerel

İstanbul’da panik anları! Binanın 5. katında çökme meydana geldi

İstanbul Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldiği ve olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:26:00 - 2020-10-11 17:44:15
İstanbul’da panik anları! Binanın 5. katında çökme meydana geldi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir binanın beşinci katında bulunan evin balkonunun çöktüğü ve olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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