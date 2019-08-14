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İstanbul'da oynanacak Süper Kupa maçının kent ekonomisine katkısı ne kadar?

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği karşılaşma heyecanla bekleniyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
İstanbul'da oynanacak Süper Kupa maçının kent ekonomisine katkısı ne kadar?

Bu akşam 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

KENT EKONOMİSİNE 100 MİLYON EURO KATKI

Dünyanın izleyeceği maçın İstanbul ekonomisine yaklaşık 100 milyon Euro katkı sağlaması beklenirken, Manchester ve Londra’dan İstanbul’a bugünden itibaren tarifeli uçaklarla taraftarların gelişleri de başladı. İngilizler İstanbul'a 2-3 günlük turlarla da geliyor. Final maçını izlemek için 50 binden fazla İngiliz taraftarın kente gelecek olması esnafın ve otellere doping etkisi yaratacak. 

BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU

Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
  1. İstanbul
  2. UEFA Süper Kupa
  3. Liverpool
  4. Chelsea

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