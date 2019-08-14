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İstanbul'da oynanacak maçın bilet fiyatları ne kadar?

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka heyecanla bekleniyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
İstanbul'da oynanacak maçın bilet fiyatları ne kadar?

Bu akşam 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stat çevresindeki yollar, saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TRİBÜNDE 40 BİN, DÜNYADA MİLYONLAR İZLEYECEK

Dünyanın birçok ülkesinden gelen taraftarların yanısıra, Türkiye'deki taraftarlar da ilgi gösterdi. Tribünde 40 bin kişi, dünyada ise milyonların takip edeceği süper Kupa maçı, canlı olarak ekranlara gelecek. Yaklaşık 500 milyon futbolsever dev final maçını izleme şansına sahip olacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA Süper Kupa final maçının biletleri 18 Temmuz 2019'da satışa çıkmıştı. Kısa sürede tükenen biletlerin satışı, 2 Temmuz 2019'da sona erdi. Peki büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları ne kadar? İşte final maçı biletlerinin kategorilerine göre fiyatları:

3'üncü kategorinin bölümlerine göre bilet fiyatları: 1.120 - 13.200 TL

2'nci kategorinin bölümlerine göre bilet fiyatları: 1.512 - 3. 730 TL

1'inci kategorinin bölümlerine göre fiyatları: 2.100 - 22.400 TL

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
  1. İstanbul
  2. Chelsea
  3. Liverpool
  4. UEFA Süper Kupa

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