İstanbul'da oy sayımı durduruldu CHP'nin İstanbul'da bir ilçedeki oy sayımının durdurulması başvurusu üzerine, YSK tüm ilde oy sayımını durdurdu.

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