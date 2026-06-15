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Otomotiv İstanbul’da otomobil satışında oyun değişti! AVM içinde ekspertiz dönemi
Otomotiv

İstanbul’da otomobil satışında oyun değişti! AVM içinde ekspertiz dönemi

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:
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İstanbul’da otomobil satışında oyun değişti! AVM içinde ekspertiz dönemi

Borusan Otomotiv’in ikinci el markası Borusan Next, Zorlu Center’da yeni ekspertiz ve satın alma noktası açtı. Merkez, araç satışını şehir içinde hızlı, şeffaf ve kolay bir sürece dönüştürüyor.

Borusan Otomotiv’in ikinci el araç platformu Borusan Next, müşterilerine daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunma hedefi doğrultusunda hizmet ağına yeni bir nokta daha ekledi. İstanbul Zorlu Center’da faaliyete başlayan Borusan Next Satın Alma ve Ekspertiz Noktası, araçlarını satmak isteyen kullanıcılara şehir merkezinde hızlı, şeffaf ve konforlu bir çözüm sunuyor.

 

Zorlu Center P1 Kırmızı Otopark Katı’nda hizmet vermeye başlayan yeni nokta, araç satış sürecini kullanıcılar için ayrı bir zaman planlaması gerektiren bir işlem olmaktan çıkararak günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor. Borusan Next, bu yeni lokasyon sayesinde kullanıcıların alışveriş yaparken, kahve molası verirken ya da Zorlu Center’ın sunduğu sosyal imkânlardan faydalanırken araçlarını ekspertize bırakabilmelerine ve satış sürecini başlatabilmelerine olanak tanıyor.

 

Her marka ve model araca hizmet veren yeni merkezde, araçlar uzman ekipler tarafından detaylı ekspertizden geçirilerek satın alma süreci için şeffaf bir şekilde değerlendiriliyor.

 

Borusan Next Hakkında

Borusan Otomotiv Grubu'nun çoklu marka ve kanal stratejisi vizyonuyla hayata geçen Borusan Next; kriterlerine uyan her marka, model ve yaştaki ikinci el otomobil için değerleme, ekspertiz, alım-satım, takas, devir ve servis hizmetlerinin yanı sıra iş ortakları aracılığıyla finansman ve sigorta çözümleri sunuyor.

 

İkinci el otomobil arayanlar için güvenilir adres olmayı sürdüren Borusan Next, aynı zamanda tamamen ekspertizden geçirilmiş ikinci el motosikletleri de seçili lokasyonlarında müşterileriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz bir yılda otomobil alım, satış ve takas işlemlerinde güçlü bir performans sergileyen Borusan Next, 14 noktada yer alan modern ve konforlu tesislerine yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

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