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Aktüel İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı
Aktüel

İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:48:11 -
İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir otomobili çalarak plakasını değiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çengelköy'de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çalışmaları sürdüren ekipler, çalındıktan sonra sahte plaka takılan aracı, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler Burak K., Fatih P. ve Mustafa G. gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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