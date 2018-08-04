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İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon

İstanbul'da çaldıkları otomobillerin parçalarını internette satmaya çalıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:21
İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon

Silivri'de, çaldıkları otomobilleri parçalayıp  sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

Kadıköy Mahallesi'nde ayçiçeği tarlaları arasındaki bir barakaya girip  çıkan 4 kişiden şüphelenen Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre  takip ettikleri barakaya baskın yaptı.

Barakada, parçalanmış otomobiller bulan ekipler, N.U, K.K, M.A. ve  Ö.K'yi gözaltına aldı.

  İstanbul'un farklı ilçelerinden çaldıkları hafif ticari araç ve lüks  otomobilleri parçalayarak, bu parçaları internette sattığı öne sürülen  şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.U. ve K.K. tutuklanırken, M.A. ile Ö.K. adli kontrol  tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Barakada bulunan araçlar ve parçalar, 2 çekici ile 1 kamyona  yüklenerek, Selimpaşa'da bulunan bir otoparka götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:21
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