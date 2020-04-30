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Aktüel

İstanbul'da otomobil hırsızları polisin dikkatinden kaçamadı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:52:09 -
İstanbul'da otomobil hırsızları polisin dikkatinden kaçamadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da devriye polisleri, çalıntı otomobille seyreden iki şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipleri, Merter'de seyir halindeki bir otomobilden şüphelenerek, plaka sorgusu yaptı. Aracın çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarılar üzerine aracı durdurmayan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Şüpheliler, kısa süreli kovalamaca sonrası, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde, Avni G. (22) ve Sergen Ö. (16) oldukları belirlenen zanlılardan yaralı Avni G. hastaneye sevk edilirken, Sergen Ö. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Tedavisi tamamlanan Avni G. daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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