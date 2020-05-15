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İstanbul’da oto yedek parça operasyonu

İstanbul’da bir tıra düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:31:40 -
İstanbul’da oto yedek parça operasyonu

İstanbul’da bir tıra düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi. Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak olarak sokulan oto yedek parça kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden çıkan bir tıra ait konteyner içerisinde Çin’den kaçak yollarla yurda getirilen oto aksesuar ve yedek parçalarının olduğu yönünde bilgi alan kaçakçılık polisi, 22.30’da limandan çıkan tırı takibe aldı. Tır, Fatih’te durdurularak operasyonda düzenlendi. Yapılan baskında, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 22 adet stop lambası, 8 adet mercek far, 100 adet tepe lambası, 80 adet bagaj amortisörü, 390 adet sis farı, 25 adet panjur, 4 adet body kit olmak üzere toplam 629 adet oto yedek parça ve aksesuar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan tır sürücüsü K.E.(43) gözaltına alındı.


Yakalanan K.E., yurt dışından getirdiği yedek parçaları tampon ve panjur olarak beyan ettiği, ancak yapılan denetimlerde beyan harici olan ürün güvenliği, uygunluk ve özel izin ile getirilmesi gereken araç farlarını konteynerin arka bölümünde istiflediği tespit edildi. Hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüpheli K.E., emniyetteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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