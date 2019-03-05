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İstanbul'da orman yangını!

İstanbul Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

05 Mart 2019 Salı 16:15
İstanbul'da orman yangını!

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında itfaiye ekipleri araçlarla ulaşamadıkları alana önce yaya olarak ardından araçlarla müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ormanlık alan zarar görürken ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:15
  1. orman yangını

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