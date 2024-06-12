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Yaşam İstanbul'da ölümle dans kamerada
Yaşam

İstanbul'da ölümle dans kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:59:00 -

İstanbul Sarıyer'de motosiklet sürücüsünün ailesiyle beraber tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Sarıyer'de bir ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yolculukta baba kask takarken, anne ve çocukta kask olmaması dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Trafikle süratle seyreden 34 HKH 705 plakalı motosiklet sürücüsü ailesini tehlikeye attı. Sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden anne ve çocuğun kaskı olmadığı görüldü. Bir süre yol kenarında bekleyen aile ardından motosiklet yolculuğuna devam etti. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün eşini ve çocuğunu taşıdığı motosikletle süratli bir şekilde seyrettiği görülüyor.

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