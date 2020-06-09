  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul’da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi

İstanbul’da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece’de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:11:31 -
İstanbul’da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi

İstanbul’da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece’de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen okullar sınava hazır hale getirildi.


İstanbul’da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması çalışmalarına başlandı. Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler ilçede bulunan okulları gezerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridorlar ve lavaboları tek tek dezenfekte etti. Temizlik çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı