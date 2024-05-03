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Yerel İstanbul'da okul inşaatında askeri mühimmat bulundu
Yerel

İstanbul'da okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-03 15:46:00 -
İstanbul'da okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaatında havan topu olduğu değerlendirilen 30 askeri mühimmatın bulunduğu belirtildi.

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaatında havan topu olduğu değerlendirilen 30 askeri mühimmatın bulunduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun inşaatında bulunan korozyona uğramış havan topu olduğu değerlendirilen 30 askeri mühimmatın muhafaza altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10:30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur. Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır." denildi. (İLKHA)

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