Ocak ayıyla birlikte Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Neredeyse her gün bir ilde kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara veriliyor. 19 Ocak Çarşamba günü 52 ilde eğitime ara verildi. İstanbul’da ise kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Bazı ilçelerde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Hal böyle olunca aileler okulların yarım gün tatil edilip edilmediğini araştırıyor.

İstanbul'da öğleden sonra okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı şimdilik gözlenmiyor. Kar bazı ilçelerde zaman zaman etkisini artırırken sonrasında yağış sona eriyor. Şimdiye kadar İstanbul Valiliği’nden ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan okulların tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olduğunda İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapası bekleniyor. İstanbul’da kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.