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Aktüel İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor
Aktüel

İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:52:26 -
İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yer yer hafif yağmur görülecek.

Bölgedeki sıcaklık ise mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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