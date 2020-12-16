İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
Yarın hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? MGM 17 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu haberimizde.
Kar ne zaman yağacak? İstanbul için kar uyarısı yapıldı mı? Havaların soğumasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor.
Yarın hava nasıl olacak?
17 Aralık hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Van ve Hakkari, Düzce'nin kıyı ilçeleri, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin, bu akşam saatlerinde Iğdır, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, Iğdır ile Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.