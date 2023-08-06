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Yerel İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim
Yerel

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

Yeniakit Publisher
2023-08-06 03:42:00 -
İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da i motosiklet sürücülerine yönelik yapılan asayiş uygulamasına gece bekçileri de destek verdi. Yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri yoldan geçen motosikletli sürücüleri tek tek yol kenarına çekerek denetlemede bulundu. Denetlemeler Küçükçekmece, Karaköy ve Unkapanı'nda görüntülendi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yapılan denetimlerde ise 2 motosikletli şahıs para cezası aldı. Şahıslardan biri ehliyetsiz kullanım suçundan 8 bin TL, diğeri ise kural dışı kullanım suçundan 4 bin TL ceza aldı. Denetleme gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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