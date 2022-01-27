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Yaşam İstanbul'da motokuryeler ne zamana kadar çalışmayacak?
Yaşam

İstanbul'da motokuryeler ne zamana kadar çalışmayacak?

İstanbul motosiklet yasağı sürüyor mu? İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle bir süredir motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Peki, motokuryeler ne zamana kadar çalışmayacak? Scooter kullanımı ne zamana kadar yasak?

Yeniakit Publisher
2022-01-27 11:02:00 -
İstanbul'da motokuryeler ne zamana kadar çalışmayacak?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle trafikte pek çok aksaklık yaşandı. Can güvenliği sebebiyle ise bir süredir motosiklet, scooter kullanımı kentte yasak. Peki, yasak kaç gün sürecek?

İstanbul'da motokuryeler ne zamana kadar çalışmayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."

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