İstanbul'da minibüsçü terörü! Polise tekme tokat saldırdı
İstanbul Bağcılar'da trafik denetimi yapan bir polis memuru minibüs şoförünün saldırısına uğradı. Olay anı bir vatandaşın amatör kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İstanbul Bağcılar'da bir polis memuru bekleme yapan minibüslere ceza keseceğini söyledi. Minibüs şoförü polisin uyarısına tekme tokat saldırarak cevap verdi. Diğer minibüs şoförleri de polis memuruna saldırdı.
Saldırıya uğrayan polis yere de düşerken yunus timleri minibüsçülere müdahale etti. Polise saldıran şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anı bir vatandaşın amatör kamerası ile saniye saniye kaydedildi.